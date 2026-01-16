  • İSTANBUL
Suudi Arabistan'dan Yemen hükümetine mali destek

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine ekonomik istikrarı sağlamak ve devlet çalışanlarının maaş ödemelerini desteklemek amacıyla 90 milyon dolarlık acil mali yardım sağladı. Destek, sivil ve askeri personelin son iki aylık maaşlarının ödenmesinde kullanılacak.

Eski Yemen Başbakanı Salim Bin Brik, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine 90 milyon dolarlık acil mali destek sağladığını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bin Brik, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine 90 milyon dolarlık acil mali destek sağladığını belirterek, söz konusu miktarın, sivil ve askeri sektördeki devlet çalışanlarının son iki aylık maaşlarının ödenmesi için tahsis edileceğini söyledi.

Bin Brik, bu desteğin, Suudi Arabistan'ın samimi kardeşlik duruşunun ve Yemen halkını destekleme ve insani acılarını hafifletme konusundaki sürekli kararlılığının bir uzantısı olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın sağladığı hibenin ekonomik ve finansal istikrarı desteklemek ve hükümetin en büyük önceliği olan maaş ödemelerinin düzenliliğini sağlamak amacıyla tahsis edildiğini vurgulayan Bin Brik, hükümetin, Yemen Merkez Bankası ile tam koordinasyon içinde, hak sahiplerine maaşların zamanında ödenmesini sağlamak için gerekli önlemleri almaya başlayacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bu desteğin ülkesinin liderliğinin talimatıyla ve Yemen hükümetinin bütçesine yönelik devam eden destek paketinin bir parçası olduğunu belirtti.

Al Cabir, ülkesinin sunduğu bu desteğin, devlet çalışanlarının maaşlarının ödenmesi ve enerji santrallerinin işletilmesi için petrol türevlerinin sağlanması da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki kalkınma projeleri ve girişimlerin finansmanını içerdiğini ve ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Başbakan Salim Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani'yi Başbakan olarak atamıştı.

