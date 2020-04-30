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Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:09:36 -
Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

KASTAMONU (AA) - Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 171 Türk vatandaşı, Kastamonu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan'dan 171 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Kastamonu Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları AFAD ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Vatandaşlar, polis eşliğinde otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Baharzade Feride Hanım Yurdu'na getirildi.

Burada, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince karşılanan vatandaşlar, yurda yerleştirildi.

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