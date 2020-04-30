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Suudi Arabistan’dan getirilen 168 Türk vatandaşı Mersin’de karantinaya alındı

Suudi Arabistan’dan getirilen 168 Türk vatandaşı, korona virüsü tedbirleri kapsamında Mersin’de karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:15:59 -
Suudi Arabistan’dan getirilen 168 Türk vatandaşı Mersin’de karantinaya alındı

Suudi Arabistan’dan getirilen 168 Türk vatandaşı, korona virüsü tedbirleri kapsamında Mersin’de karantinaya alındı.


Tüm dünyada etkisini gösteren ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile ilgili tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan’daki 168 Türk vatandaşını taşıyan uçak öğle saatlerinde Adana Havalimanı’na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcuların, valizleri de dezenfekte edildi. Burada sosyal mesafeye uyularak otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis eskortları eşliğinde karayolu ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mersin Kırk Kaşık Kız Yurduna getirildi. 9 otobüs ile getirilen vatandaşlar, tek tek içeri alındı. Vatandaşların sağlık taramasından geçirildiği ve durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla karantinaya alındığı belirtildi.


Vatandaşlar, burada 14 gün boyunca karantina da kalacak.

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