Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 4 bin 794'e yükseldi.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 26 kişi yaşamını yitirdi ve 492 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 794'e, vaka sayısı da 335 bin 97'ye çıktı.



Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 319 bin 746 oldu.