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Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:50:19 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldı.

Riyad gazetesinin haberinde Rabia'nın, "Bu, ülkede en büyük aşılama kampanyası. Kovid-19'a karşı aşı güvenlidir ancak zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından aşı olmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği "Sağlığım" isimli bir uygulama paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı dün Kovid-19'a karşı BioNTech ile Pfizer aşısının ilk sevkiyatının geldiğini duyurmuştu. Ayrıca Bakanlık aşıların ücretsiz olacağını, aşılamanın yaşa, kiloya ve kronik hasta gruplarına göre üç aşamada yapılacağını belirtmişti.


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