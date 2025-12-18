Suudi Arabistan’da kar yağdı: Beyaza bürünen çöl manzarası sosyal medyayı salladı

Alışılmışın dışındaki hava olaylarına bir yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan’da etkili olan soğuk hava dalgası, ülkenin bazı bölgelerinde kar yağışına neden oldu. Çöl iklimiyle tanınan bölgelerde oluşan beyaz örtü, hem yerel halkı hem de uzmanları şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, normal şartlarda kavurucu sıcaklıklarla bilinen arazilerin karla kaplandığı görüldü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılarak dünya genelinde gündem oldu.