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Dünya

Suudi Arabistan’da hareketlilik! Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, safra kesesindeki iltihap nedeniyle başkent Riyad'daki hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 08:54:00 -
Suudi Arabistan’da hareketlilik! Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan'da 2015 yılında tahta oturan Kral Selman bin Abdülaziz, bu gece yarısı hastaneye kaldırıldı.

Resmi haber ajansı SPA, başkent Riyad'daki hastaneye yatırılan Kral Selman'ın safra kesesinde iltihap olduğunu duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkesini yöneten Kral, bugün itibariyle 84 yaşında. Ülkeyi son birkaç yıldır fiilen yöneten isim ise Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman.

Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Kuveyt'te de Emir Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah hafta sonu ameliyat edilmişti.

Resmi medya, 91 yaşındaki emirin başarılı bir operasyon geçirdiğini bildirmiş ancak ameliyatla ilgili detay vermemişti.

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