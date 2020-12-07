Suudi Arabistan yatırım heyeti Bağdat'ta

BAĞDAT (AA) - Suudi Arabistan'dan bir yatırım heyetinin çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldiği belirtildi.

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistanlı heyet Bağdat'ta Iraklı yetkililerle yatırım alanlarının görüşüleceği bir toplantı gerçekleştirecek.



Toplantı sonrası heyet, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından yaptırılacak olan Bağdat'taki spor kompleksi inşa alanında incelemelerde bulunacak.



Irak'taki bazı Şii siyasi ve silahlı gruplar, Suudi Arabistanlı şirketlerin ülkede yatırım yapmasına karşı çıkıyor. Başbakan Mustafa el-Kazımi ise Suudi Arabistan'ın Irak'ta yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki Ar-Ar Sınır Kapısı 29 yıl aradan sonra 18 Kasım'da yeniden hizmete girmişti.

