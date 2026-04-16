  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Gündem

Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaşanan can kayıplarının ardından Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün’den Türkiye’ye peş peşe taziye mesajları geldi. Üç ülke de hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bölge ülkelerinden Türkiye’ye taziye mesajları iletildi. Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün, yaşanan trajedi nedeniyle Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Peş peşe gelen açıklamalarda, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır dilenirken, yaralananlar için de acil şifa mesajı verildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye hükümetine ve dost halkına en içten taziye ve başsağlığı, tüm yaralılara da acil şifa" dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu trajedide Türkiye ve kardeş halkıyla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye’ye başsağlığı ve dayanışma dileklerinin iletildiği mesajda, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Ürdün de söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Türkiye hükümeti ve halkına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün’ün Türkiye hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Mecali, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile Türkiye hükümeti ve dost halkına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23