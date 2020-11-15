  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Katar'da vaka sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:16:56 -
Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 16, Umman'da 12, Kuveyt'te 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybederken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 357 yeni vaka tespit edildiği ve 305 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 657'ye, vaka sayısının 353 bin 255'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 340 bin 304'e ulaştığı kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 947 kişinin enfekte olduğu, 1044 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1338'e, vakaların 120 bin 389'a çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 111 bin 96 olduğu kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 499 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu ve 683 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Açıklamada toplam vefat sayısının 838'e, vakaların 136 bin 840'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 127 bin 585'e ulaştığı aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 2 kişi daha hayatını kaybetti, 1210 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, 691 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ülkede son verilerle can kaybı 530'a, vaka sayısı 150 bin 345'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 143 bin 252 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 215 kişinin enfekte olduğu, 207 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının 135 bin 785'e, iyileşenlerin de 132 bin 784'e yükseldiği aktarıldı.

Yeni vefat kaydedilmeyen ülkede daha önce can kaybı 234 olarak açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi
Siyaset

Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinde vatandaşların 'asla oy vermem' dediği parti belli oldu.
Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!
Dünya

Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sırasında elinde silahla poz vererek göz dağı vermeye çalışan Ermeni papaz, Azerb..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay