  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilere ait 6 İHA'yı düşürdük
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilere ait 6 İHA'yı düşürdük

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:40:27 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilere ait 6 İHA'yı düşürdük

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Koalisyon Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait patlayıcı yüklü 6 İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Söz konusu İHA’ların Suudi Arabistan'daki sivil yerleşim bölgelerine gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Husilerin sivilleri hedef alma girişiminin içinde bulundukları çaresizliği anlattığı" ifade edildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği bugün Amerikan vatandaşlarını füze ve İHA saldırıları olasılığına karşı uyarmış ve tetikte olmalarını istemişti.

İran destekli Husiler 24 Ekim'de de Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki üsse İHA'larla 3 saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Husiler bir gün sonra 25 Ekim'de de Hamis Muşayt'taki Kral Halid Hava Üssü'ne iki, ülkenin güneyine de bir saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı..
Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı
Gündem

Erdoğan'dan yeni askeri operasyon mesajı

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni operasyon mesajı verdi.

Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!
Dünya

Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!

Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü @ Barakacity'yi Fransa devleti feshe..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay