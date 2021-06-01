Suudi Arabistan ezan sesini kıstı! Karara karşı çıkanlar 'krallığın düşmanları' ilan edildi
Suudi Arabistan, ezan sesinin yaşlı ve çocukları rahatsız ettiğini ileri sürerek hoparlörlerin sesini kıstı. Karara karşı çıkan vatandaşları ise 'krallığın düşmanları' olarak ilan etti.
Suudi Arabistan'da ezan sesinin yüksekliği nedeniyle gelen şikayetler üzerine cami hoparlörlerine kısıtlama getirildi. Karara tepkiler gelmesi üzerine açıklama yapan İslami İşler Bakanı Abdullatif al-Sheikh, namaz kılacak olanların imamın ezan okumasını beklemesi gerekmediğini söyleyerek, karar karşı çıkanları 'krallığın düşmanları' olarak nitelendirdi.
Suudi Arabistan'da ezan sesi kısıldı
Suudi Arabistan'da, camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılmasına karar verilirken şimdi de hoparlörlerin sesinin kısılması kararlaştırıldı.
Suudi Arabistan’da İslami İşler Bakanı Abdüllatif el-Şeyh Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek sesin yaşlıları ve çocukları rahatsız ettiği gerekçesiyle alındığını söyledi.
Vatandaşlar ezan sesinin kısılmasına tepki gösterdi
Ülkedeki vatandaşlardan tepki gelmesinin ardından, Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı, devlet televizyonu tarafından yayınlanan bir videoda, namaz kılacakların imamın çağrısını beklemesi gerekmediğini söyleyerek, “Dua etmek isteyenlerin imamın ezanını beklemesine gerek yok” dedi.
Karara karşı çıkanları 'krallığın düşmanları' ilan etti
Şeyh, tepki gösteren vatandaşları ‘krallığın düşmanları’ olarak nitelendirerek, kamuoyunu karıştırmak isteyenlerin eleştirdiğini söyledi.
Öte yandan camilerdeki ezan sesinin kısılması üzerine sosyal medyada, restoran ve kafelerde de yüksek sesli müziğin yasaklanması çağrısı yapıldı.