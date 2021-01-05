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Aktüel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: ''KİK Zirvesi'yle Katar'la anlaşmazlıklar sonlandırıldı ve diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi.''
Aktüel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: ''KİK Zirvesi'yle Katar'la anlaşmazlıklar sonlandırıldı ve diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi.''

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:39:37 -
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: ''KİK Zirvesi'yle Katar'la anlaşmazlıklar sonlandırıldı ve diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi.''
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