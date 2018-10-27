Sütünüz yetmiyorsa...
Sütünüzü artıran besinleri derledik...27 Ekim 2018 Cumartesi 21:35
Sütünüzü artıran besinler ise...
Ada çayı
Alıç kompostosu
Amber kabuğu
Anason. Anne sütünü arttırmak için 20 gram susam, 10 gr anason ve 500 gr bal karıştırılır ve macun haline getirilir. Bundan günde 3 çorba kaşığı yenir.
Antep fıstığı
Civanperçemi
Çemen
Çörek otu bal ile karıştırılıp yenirse anne sütünü arttırıcı özelliği vardır. Fakat fazla tüketilmemelidir.
Dereotu
Deve dikeni salatası
Enginar
Erik kaynatılır balla karıştırılıp yenirse anne sütü arttırıcı etki gösterir.
Fesleğen anne sütü arttırıcı özelliği vardır. Fesleğen çiçeği, tohumu ve yaprakları kullanılır. Bunların çayı demlenir. Günde 1- 2 bardak içilir.
Funda çiçeği. Yaprakları ve çiçekleri kaynatılır ve günde 1- 2 bardak içilir.
Geven bitkisi
Havuç
Hayıt
Salatalık
Hurma
Kimyon
Kişniş
Kuşkonmaz
Lahana
Marul ve marul tohumu (Günde 4- 5 gr yenirse etki gösterir)
Maydanoz
Melek otu
Nane
Rezene
Salep
Taze üzüm
Yer elması
Zencefil
YORUM YAZ