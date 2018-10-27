Sütünüz yetmiyorsa...

Sütünüzü artıran besinler ise...

Ada çayı

Alıç kompostosu

Amber kabuğu

Anason. Anne sütünü arttırmak için 20 gram susam, 10 gr anason ve 500 gr bal karıştırılır ve macun haline getirilir. Bundan günde 3 çorba kaşığı yenir.

Antep fıstığı

Civanperçemi

Çemen

Çörek otu bal ile karıştırılıp yenirse anne sütünü arttırıcı özelliği vardır. Fakat fazla tüketilmemelidir.

Dereotu

Deve dikeni salatası

Enginar

Erik kaynatılır balla karıştırılıp yenirse anne sütü arttırıcı etki gösterir.

Fesleğen anne sütü arttırıcı özelliği vardır. Fesleğen çiçeği, tohumu ve yaprakları kullanılır. Bunların çayı demlenir. Günde 1- 2 bardak içilir.

Funda çiçeği. Yaprakları ve çiçekleri kaynatılır ve günde 1- 2 bardak içilir.

Geven bitkisi

Havuç

Hayıt

Salatalık

Hurma

Kimyon

Kişniş

Kuşkonmaz

Lahana

Marul ve marul tohumu (Günde 4- 5 gr yenirse etki gösterir)

Maydanoz

Melek otu

Nane

Rezene

Salep

Taze üzüm

Yer elması

Zencefil