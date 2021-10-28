Sütlü İncir Tatlısı nasıl yapılır? Sütlü İncir Tatlısı tarifi

Çok kolay ve aynı zamanda nefis bir tarif olan Sütlü İncir tatlısı tarifi.

Malzemeler

1 kilo süt

10 kuru incir

1 kahve fincanı nişasta

3 kahve fincanı toz şeker

4 çorba kaşığı çekilmiş antep fıstığı

Yapılışı

İncirleri güzelce yıkayıp iri iri doğrayın. 1 çay bardağı su ile incirler yumuşayana kadar pişirin. Süte nişastayı ilave edip sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Toz şeker ve incirleri ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Kaselerine paylaştırıp soğumaya bırakın. Üzerini antepfıstığı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.