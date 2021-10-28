Sütlü İncir Tatlısı nasıl yapılır? Sütlü İncir Tatlısı tarifi
Çok kolay ve aynı zamanda nefis bir tarif olan Sütlü İncir tatlısı tarifi.
Çok kolay ve aynı zamanda nefis bir tarif olan Sütlü İncir tatlısı tarifi.
Malzemeler
- 1 kilo süt
- 10 kuru incir
- 1 kahve fincanı nişasta
- 3 kahve fincanı toz şeker
- 4 çorba kaşığı çekilmiş antep fıstığı
Yapılışı
İncirleri güzelce yıkayıp iri iri doğrayın. 1 çay bardağı su ile incirler yumuşayana kadar pişirin. Süte nişastayı ilave edip sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Toz şeker ve incirleri ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Kaselerine paylaştırıp soğumaya bırakın. Üzerini antepfıstığı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.