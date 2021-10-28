  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sütlü İncir Tatlısı nasıl yapılır? Sütlü İncir Tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Sütlü İncir Tatlısı nasıl yapılır? Sütlü İncir Tatlısı tarifi

Çok kolay ve aynı zamanda nefis bir tarif olan Sütlü İncir tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 21:50:00 - 2021-10-28 22:38:46
Sütlü İncir Tatlısı nasıl yapılır? Sütlü İncir Tatlısı tarifi

Çok kolay ve aynı zamanda nefis bir tarif olan Sütlü İncir tatlısı tarifi. 

Malzemeler

  • 1 kilo süt
  • 10 kuru incir
  • 1 kahve fincanı nişasta
  • 3 kahve fincanı toz şeker
  • 4 çorba kaşığı çekilmiş antep fıstığı

Yapılışı

İncirleri güzelce yıkayıp iri iri doğrayın. 1 çay bardağı su ile incirler yumuşayana kadar pişirin. Süte nişastayı ilave edip sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Toz şeker ve incirleri ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Kaselerine paylaştırıp soğumaya bırakın. Üzerini antepfıstığı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisleri sallayan iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Siyaset

Kulisleri sallayan iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Siyaset kulislerinde CHP'nin 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak göstereceği partisiz ismin eski Coca Cola CEO'su M..
İBB'nin taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi
Gündem

İBB'nin taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME tarafından 10'uncu kez reddedildi.
Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!
Gündem

Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!

Sosyal medyada sokak röportajındaki söylenen sesleri kullanarak muz yiyen ve muhtaç Suriyeliler hakkında olumsuz algı oluşturan nankör 11 ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay