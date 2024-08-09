  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanı’ndan Instagram ve Roblox çıkışı: Önlemler alıyoruz!

Ankara’da facia yaşanmıştı! Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden hain talimat!

İstanbul'u büyük depremden koruyan sır ortaya çıktı! Bilim adamları bile şaştı kaldı

Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

"Türkiye, İran, Mısır veya Suudi Arabistan gibi değil" diyerek İsrail'i uyardılar: Büyük zorluk çıkarabilirler

Hakan Fidan, o hazımsızları resmen çıldırttı! Siyonistlerden bile erken davranıp bu skandala imza attılar

Yunanistan'dan skandal karar! Alenen Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiler

Kontrol edin: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor!

Türk askerine müthiş özellik! Geleceğin orduları bu şekilde olacak...
Aktüel Süt ürünlerinin marketlerin en arka tarafında olmasının akla bile gelmeyecek sebebi!
Aktüel

Süt ürünlerinin marketlerin en arka tarafında olmasının akla bile gelmeyecek sebebi!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 16:33:00 -
Süt ürünlerinin marketlerin en arka tarafında olmasının akla bile gelmeyecek sebebi!

Markette alışveriş yaparken reyonlarda fark ettiğiniz bir şey oldu mu? Mesela süt ve süt ürünlerinin marketin en arka köşesinde yer alması gibi. Marketlerdeki bu yerleşim düzeni, aslında bir alışveriş stratejisine dayanıyor.

Markette alışveriş yaparken reyonlarda fark ettiğiniz bir şey oldu mu? Mesela süt ve süt ürünlerinin marketin en arka köşesinde yer alması gibi.
Marketlerdeki bu yerleşim düzeni, aslında bir alışveriş stratejisine dayanıyor.

Dünyanın neresine giderseniz gidin birçoğunda bu market hilesine denk gelirsiniz. Yani bu durum asla bir tesadüf değil!
Süt, ekmek ve yumurta gibi temel gıda maddeleri genellikle alışveriş listelerinin başında yer alıyor.

İnsanlar, temel ihtiyaçlarını almak için markete giderken marketler, bu ihtiyaçtan biraz yararlanmak istiyorlar. Özellikle aradığımız ürünler ararken karşımıza çıkmaz. Bu ürünleri en uzak köşelere yerleştirerek müşterilerin tüm mağazayı dolaşmasını sağlayan marketler, bu stratejiyi nasıl gerçekleştiriyor?

Bu strateji, alışveriş yapanların yolda başka ürünlere göz atma olasılığını artırıyor. Yiyecekler üzerine araştırmalar yapan Harvard Üniversitesi profesörü Michael Pollan, bu düzenlemenin alışveriş alışkanlıklarını yönlendirmek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Mağazalar, temel ihtiyaçları en uzağa koyarak müşterilerin diğer ürünleri de görmesini ve dolayısıyla daha fazla alışveriş yapmasını sağlıyor.

Bunun yanı sıra, süt ürünlerinin mağazanın arka tarafında yer almasının bir diğer sebebi, lojistikle ilgili.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süt ve diğer soğuk ürünlerin, soğuk hava depolarından doğrudan müşteriye sunulmak üzere en kısa sürede taşınması gerekiyor. Mağazanın arka kısmı da bu ürünlerin daha az sıcaklığa maruz kalmasını sağladığı için bu noktada konumlanmaları en doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Süpermarketler, tasarımlarını müşteri davranışlarını yönlendirecek şekilde planlıyor. İçerisindeki her şeyin aslında bir amacı var. Müşteriler, markette gezerken spontane alışveriş yapsınlar diye rastgele konumlandırılmış ürünler görmeniz mümkün.

Yapılan araştırmalar, insanların %60'ının sırada beklerken spontane alışverişler yaptığını gösteriyor.

Raf düzenlemeleri de bu stratejinin önemli bir parçası. Mağazalar, en pahalı ürünleri göz hizasında, daha ucuz ve daha az popüler olanları ise en üste ve alta yerleştirir. Bu düzen, müşterilerin göz hizasında olan ürünlere daha fazla ilgi göstermesini sağlıyor.

Bu basit ve etkili stratejiler, markette müşterilerin daha fazla alışveriş yapmasını sağlıyor. Süt ve süt ürünlerinin arka tarafta olması da insanların tüm marketi gezerek en sonunda süt ürünleri reyonuna gelmesini, bu esnada da ekstra bir alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23