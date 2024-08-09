Süt ürünlerinin marketlerin en arka tarafında olmasının akla bile gelmeyecek sebebi!

Markette alışveriş yaparken reyonlarda fark ettiğiniz bir şey oldu mu? Mesela süt ve süt ürünlerinin marketin en arka köşesinde yer alması gibi.

Marketlerdeki bu yerleşim düzeni, aslında bir alışveriş stratejisine dayanıyor.

Dünyanın neresine giderseniz gidin birçoğunda bu market hilesine denk gelirsiniz. Yani bu durum asla bir tesadüf değil!

Süt, ekmek ve yumurta gibi temel gıda maddeleri genellikle alışveriş listelerinin başında yer alıyor.

İnsanlar, temel ihtiyaçlarını almak için markete giderken marketler, bu ihtiyaçtan biraz yararlanmak istiyorlar. Özellikle aradığımız ürünler ararken karşımıza çıkmaz. Bu ürünleri en uzak köşelere yerleştirerek müşterilerin tüm mağazayı dolaşmasını sağlayan marketler, bu stratejiyi nasıl gerçekleştiriyor?

Bu strateji, alışveriş yapanların yolda başka ürünlere göz atma olasılığını artırıyor. Yiyecekler üzerine araştırmalar yapan Harvard Üniversitesi profesörü Michael Pollan, bu düzenlemenin alışveriş alışkanlıklarını yönlendirmek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Mağazalar, temel ihtiyaçları en uzağa koyarak müşterilerin diğer ürünleri de görmesini ve dolayısıyla daha fazla alışveriş yapmasını sağlıyor.

Bunun yanı sıra, süt ürünlerinin mağazanın arka tarafında yer almasının bir diğer sebebi, lojistikle ilgili.

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Süt ve diğer soğuk ürünlerin, soğuk hava depolarından doğrudan müşteriye sunulmak üzere en kısa sürede taşınması gerekiyor. Mağazanın arka kısmı da bu ürünlerin daha az sıcaklığa maruz kalmasını sağladığı için bu noktada konumlanmaları en doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Süpermarketler, tasarımlarını müşteri davranışlarını yönlendirecek şekilde planlıyor. İçerisindeki her şeyin aslında bir amacı var. Müşteriler, markette gezerken spontane alışveriş yapsınlar diye rastgele konumlandırılmış ürünler görmeniz mümkün.

Yapılan araştırmalar, insanların %60'ının sırada beklerken spontane alışverişler yaptığını gösteriyor.

Raf düzenlemeleri de bu stratejinin önemli bir parçası. Mağazalar, en pahalı ürünleri göz hizasında, daha ucuz ve daha az popüler olanları ise en üste ve alta yerleştirir. Bu düzen, müşterilerin göz hizasında olan ürünlere daha fazla ilgi göstermesini sağlıyor.

Bu basit ve etkili stratejiler, markette müşterilerin daha fazla alışveriş yapmasını sağlıyor. Süt ve süt ürünlerinin arka tarafta olması da insanların tüm marketi gezerek en sonunda süt ürünleri reyonuna gelmesini, bu esnada da ekstra bir alışveriş yapmalarını sağlıyor.