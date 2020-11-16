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Aktüel Şuşa'daki Yukarı Gövher Ağa Camisi'ne elektrik verildi
Aktüel

Şuşa'daki Yukarı Gövher Ağa Camisi'ne elektrik verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:43:51 -
Şuşa'daki Yukarı Gövher Ağa Camisi'ne elektrik verildi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'ne elektrik verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tarihi caminin minarelerinden ışıklar saçılıyor ve ezan sesi duyuluyor.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı. Şehir kurtarıldıktan sonra Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde 28 yıl sonra ilk ezan okunmuş, geçen hafta da ilk cuma namazı kılınmıştı.

Kentin elektrik enerjisi altyapısı Ermenistan'la bağlantılı olduğu için kesilmişti.


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