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Ekonomi

Sürücülere kötü haber! Çifte zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatına 15, motorine ise 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:56:00 - 2020-05-08 10:33:08
Sürücülere kötü haber! Çifte zam geliyor

Ntv'de yer alan habere göre benzine bu gece 15, motorine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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