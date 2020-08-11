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Ekonomi

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalması sonrası trafik sigorta şirketleri hasarsızlık sebebiyle büyük kar elde etmeye başladı. Kar elde eden sigorta şirketleri ise sigorta ve kaskoda indirimlere gitti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:47:00 -
Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler sonucu trafikteki araç sayısında ciddi düşüşler yaşandı. Vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrıları sonrası çok sayıda vatandaş bu dönemde araçlarını garajlarda tuttu. Bu durum trafik sigortalarının hasar sayısında büyük bir azalmaya neden oldu.

Büyük indirimler yapılmaya başlandı

Hasar sayılarında azalma görülünce trafik sigorta şirketleri sürücülere büyük indirimler sunmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "trafik sigortasında uzun yıllardan beri oluşan zarar grafiği, kara geçmeye başladı. Bu nedenle sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı. Açıklanan karlarla beraber trafik sigortası ve kaskoda birçok şirket indirime gitmeye başladı." dedi.

İyi sürücü kötü sürücü farkı açıldı

Bağcı, "İyi sürücü bir yıl önce trafik sigortasına 1000 TL öderken bu yıl 500-600 lira gibi bir rakam ödemeye başladılar. Bu sürecin bu şekilde birkaç ay daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. " dedi.

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Yorumlar

Selçuklu

Sigorta kapitalizmin dünyada büyük soygunudur. Ne yazıkki türkiyede bu oyuna başka oyunlara alet olduğu gibi alet oluyor. Bu sistem batıldır ve devlet eli ile yapılan zulum soygunudur.
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