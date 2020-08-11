Sürücüler dikkat! Benzine büyük zam geliyor
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrası benzin fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre zam yarın geceden itibaren uygulanacak.
23 kuruş zam
Edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zamla birlikte benzinin litresinin İstanbul'da 6,62 olacağı öngörülüyor.