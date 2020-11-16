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Aktüel Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi
Aktüel

Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:34:35 -
Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece davaya müdahil olan avukatlar katıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada önceki savunmasını tekrarladığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Avukatlar ise sanığın mahkemeye getirilerek dinlenmesini istedi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmayı HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da izledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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