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Siyaset 'Sürtük' deyince kızılıyor! Şehit bacısına küfredilince sorun yok..
Siyaset

'Sürtük' deyince kızılıyor! Şehit bacısına küfredilince sorun yok..

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfrüne karşın, Türkkan hakkında disiplin soruşturması bile başlatmayan Meral Akşener, "Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok." diye eleştiride bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 21:42:00 - 2022-07-28 23:01:52
'Sürtük' deyince kızılıyor! Şehit bacısına küfredilince sorun yok..

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına yönelik sinkaflı küfrü hafızalardaki yerini korurken, İP Genel Başkanı Meral Akşener'den "hanım kız" çıkışı geldi.

Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın Düzenlediği "Anlat İstanbul" programında konuştu.

'Sürtük' deyince kızılıyor! Şehit bacısına küfredilince sorun yok

Lütfü Türkkan'ın tüm şehit yakınları ile vatandaşların yüreğini yaralayan hadsiz küfrü karşısında sessiz kalıp, Türkkan hakkında bir disiplin soruşturması bile başlatmayan İP'li Akeşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine "sürtük" diyen Gezici vandallara yönelik aynı ifadeyi kullanmasını sorun eden Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın yurt dışı resmi temaslarında yanında bulunan çevirmeni Fatma Abushanab için kullandığı "hanım kız" ifadesinin tartışılmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok." diye şikayetlendi.

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