Sürpriz takım! Volkan Demirel imzayı attı
Spor

Sürpriz takım! Volkan Demirel imzayı attı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Sürpriz takım! Volkan Demirel imzayı attı

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolları ayıran Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel’in getirildiğini duyurdu. Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz”

Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını duyuran başkent ekibi, 29 Ekim 2025 Çarşamba (yarın) günü saat 16.00’da kulüp binasında imza töreni düzenleyecek.

