Suriye’yi yerle bir eden Rusya ve Esed’i tehdit ettiler! 'Savaşacağız' Suriye'de birçok kişinin ölümüne sebep olan Esed rejimine ülkedeki muhalif gruplardan biri olan HTŞ'den sert bir mesaj geldi.

Tahrir el Şam Heyeti (HTŞ) öncülüğündeki muhaliflerce kurulan operasyon odası Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bir açıklama yayınladı. Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçlerinin Hama ile İdlib kırsallarına yönelik saldırılarını püskürtmek için HTŞ öncülüğünde kurulan Fethu'l Mubin operasyon odası tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan açıklamada, muhaliflerin 'ölmeye hazır' olduğu ifade edildi. Açıklamada, Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin 'çöküşe geçtiği' muhaliflerin ise 'zafere doğru yürüdüğü' öne sürüldü. Çatışmalar sürüyor Suriye'nin kuzeyindeki sivilleri korumaya devam edecekleri yönünde vurguların yer aldığı açıklamada, Suriye topraklarının tamamını 'özgürleştirene' kadar savaşın devam edeceğinin altı çiziliyor. Suriye'de İdlib ve Hama kırsalındaki bölgelerde yaklaşık 4 aydır muhalifler ve Rusya-İran destekli rejim unsurları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son olarak Rusya destekli Esed rejimi güçleri İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun yerleşimini muhaliflerden ele geçirmişti. Han Şeyhun'un ele geçirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Morek yerleşimindeki 9 nolu gözlem noktası kuşatma altında kalmıştı. Kaynak: Mepa News

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.