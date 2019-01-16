Suriyeli futbolcu hayali için Türkiye'de





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi Futbol Turnuvası'ndaki performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki Suriyeli Behçet el-Nayif, denenmek üzere Osmanlıspor tarafından davet edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında 24 ilden sporcuların katılımıyla Hatay Arsuz Gençlik Kampı'nda futbol turnuvası yapıldı.

17-29 Eylül 2018 tarihlerinde yarısı Suriyeli 400 gencin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Behçet el-Nayif'in formasını giydiği Şanlıurfa Karması şampiyon oldu.

Behçet el-Nayif, "Kardeşlik İçin Paslaş ve Paylaş" sloganıyla düzenlenen turnuvada performansıyla adından söz ettirdi.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımların karması ile eski milli futbolcuların da aralarında olduğu şöhretler karması arasında gösteri maçı yapıldı.

Behçet el-Nayif'in yeteneği eski milli futbolcuların da dikkatini çekti. Oyun stili Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e benzetilen Suriyeli genç, Türk futboluna kazandırılması için çeşitli kulüplere önerildi.

Bu kapsamda Osmanlıspor Kulübü tarafından denenmek üzere davet edilen genç oyuncu, başkent ekibinin 21 yaş altı takımında antrenmanlara çıkmaya başladı.





- Hayali dünya yıldızı olmak





Behçet el-Nayif, yaptığı açıklamada, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi gibi dünya yıldızı olmayı hedeflediğini söyledi.

Üç senedir Şanlıurfa'da yaşadığını belirten 18 yaşındaki Suriyeli genç, "Ailem Deyrizor'da yaşıyordu ancak savaş nedeniyle şu an İdlib'de yaşıyor. Ailem beni hayalimi gerçekleştirebilmem için Türkiye'ye yolladı. Bir ağabeyim Almanya'da yaşıyor ve orada bir futbol takımı bulduğu için beni çağırıyor ancak hayallerimi burada gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Behçet el-Nayif, Ankara'ya geliş sürecinin Gençlik ve Spor Bakanlığının Hatay'da düzenlediği futbol turnuvasıyla başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa'dan da bir takım kurulacağını duyduğumda hemen dahil oldum. Hazırlıklarımızı tamamladık ve Hatay'daki turnuvaya katıldık. Birkaç maç oynadıktan sonra finale kaldık ve finalde de Kilis takımını yenerek şampiyon olduk. Hayalim Messi gibi bir dünya yıldızı olmak. Turnuvanın finalinde Gençlik ve Spor Bakanlığından yetkililer beni görünce sağ olsunlar Ankara'ya çağırdılar. Onların aracılığıyla şu an Osmanlıspor takımında deneme sürecindeyim. İnşallah, kendimi gösterip burada hayallerimi gerçekleştirme fırsatı bulurum. Bizlere burada kapılarını, gönüllerini açan başta Türk halkı olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bana bu fırsatı veren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum."



