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Suriye'den kahreden haber: Şehidimiz var

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit düştü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
Suriye'den kahreden haber: Şehidimiz var

Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
  1. Aksaray
  2. şehit
  3. PKK

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp30 dk önce
    Tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Hangi akla hizmeten milyonlarca savaşacak yaşta Suriyeliyi burada besletip orada garip evlatlarımızın kanını akıtıyoruz. Bu hükümetin Suriyeli aşkı başını yiyor ama farkına varmak dahi istemiyor.
  • hercaihercai33 dk önce
    Mekani cennet olsun.

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