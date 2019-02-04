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Suriye'den atılan serseri kurşun, 5 yaşındaki çocuğu vurdu

Suriye’nin Cerablus kentinde düğün töreni sırasında havaya uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu sınırı geçen mermiler, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir adam ile 5 yaşındaki çocuğu yaraladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:04
Suriye'den atılan serseri kurşun, 5 yaşındaki çocuğu vurdu

Suriye'nin Cerablus kentinde düğün töreninde havaya uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. Sınırı aşan mermiler Gaziantep'in Karkamış ilçesinde lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat ile evinin önünde oynayan 5 yaşındaki D.Ö.'ye isabet etti.

İddiaya göre, Karkamış'ın karışışında bulunan Suriye’nin Cerablus kentinde düğün töreni sırasında havaya uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine düşen mermiler, sınır hattında lokanta işleten Şıh Mehmet Özpolat (55) ile aynı bölgedeki evlerinin önünde oyun oynayan D.Ö.'ye (5) isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan yaralıları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Nizip Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 5 yaşındaki D.Ö., Gaziantep'e sevk edildi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:04
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