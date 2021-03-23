Suriye’deki kamplar suya kavuşuyor

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Suriye kamplarında yaşayan sivillerin en temel ihtiyacı olan suya erişebilirliği sağlamak amcıyla su kuyusu çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı. Bu proje ile Suriye’deki kampların su ihtiyacı karşılanacak. Projenin ilk adımı olan Meşhed Kampı’nda açılacak su kuyusundan günlük 11 bin kişi faydalanacak.

İç savaşın 11. yılına girdiği Suriye’de milyonlarca insan kamplarda yaşamaya mahkum edildi. Bundan dolayı yüzbinlerce insan dar alanda sıkışmış vaziyatte. Yer altı suyunun seviyesinin düşük olmasından dolayı bölge halkı suya erişimde güçlük çekiyor. Bu bölgelerde yaşayan insanların su ihtiyacını karşılamak için farklı çalışmalar yürüten Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, Türkiye’den götürdüğü teknolojik olarak gelişmiş, havalı sondaj ve darbeli sondaj sistemilerini kullanarak insanları temiz suyla buluşturuyor. Bu sistemle açılacak olan kuyunun sondaj derinliği 570 m ve debi 300 m3 /gün olarak hesaplandı.

Bugün Dünya Su Günü

22 Mart günü, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

Her yıl Birleşmiş Milletlerin su alanında çalışmalar yapan farklı bir kuruluşu Dünya Su Günü’nde yapılacak uluslararası etkinlikleri destekleyip koordine etmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporlarda Dünya’da 2.2 Milyar insan içme suyundan mahrum vaziyatte.

Bu anlamlı günde İHH ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği işbirliği ile insanları temiz su ile buluşturuyor.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği 21 Ocak 2020 tarihinde, dünyanın suya ihtiyacı olan bölgelerinde, tüm canlıların ihtiyacı olan içme ve kullanma suyuna erişimlerini en doğru şekilde sağlamak amacıyla kurulmuş, bağımsız ve adanmış gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

Siz de destek olabilirsiniz

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin çalışmalarına destek olmak için https://sukuyusudernegi.org.tr/ adresinden detaylı bilgi alıp, bağış yapabilirsiniz.