0553 313 94 23

Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!

150 aşiretten oluşan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusunda PKK/YPG'ye yönelik olası harekatına destek vereceklerini duyurdu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:31
Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin Siccu köyünde aşiretler divanını topladı.

Geniş katılımlı toplantıya aşiret liderlerinin yanı sıra bölgedeki yerel meclis üyeleri, yerel polisler ve askeri komutanlar iştirak etti.

Meclisin siyasi ofis sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, toplantıda yaptığı konuşmada, "Suriye halkının davasına sahip çıkan Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.

Müslat, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı muhtemel operasyona ilişkin, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatmayı planladığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'ye "teröristlere desteği kes" çağrısı

Operasyonla terör örgütü YPG/PKK işgali sonucu evlerinden çıkarılan ailelerin yeniden yurtlarına döneceğini vurgulayan Müslat, "PYD/YPG/PKK’nın eylemlerine son verilmesi gerekmektedir. ABD'yi de bu terör çetelerine destek vermekten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslat, terör örgütü YPG/PKK'nın varlığını sürdürebilmek için bir diğer terör örgütü olan DEAŞ'ı bahane ettiğini söyleyerek "Hatta bu bahaneyi güçlendirmek için elindeki DEAŞ mahkumlarını salıverdiği hususlarına da dünya kamuoyunun dikkatlerini çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Aşiretler meclisi üyesi Müslat, operasyonun Suriye halkı için büyük bir önem taşıdığını kaydederek "Allah'ın izniyle atılacak bu adımın tüm Suriyeliler açısından, Suriye toprağının tamamının diktatörlükten, kin, nefret ve terörden kurtuluşu için bir umut ışığı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

150 aşiret, 2018’in son günlerinde Azez'in Siccu köyünde aşiretler divanında bir araya gelerek Aşiretler ve Kabileler Meclisini kurmuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 00:31
  1. Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi
  2. Suriye
  3. Fırat'ın doğusuna operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok!
    1. Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok!
    2. Galatasaray'dan KAP açıklaması!
    3. Kızına işkence yapan baba gözaltına..
    4. ABD'den bir hamle daha! Kriz çıkaracak..
    5. Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan..
    6. ABD'den kukla Guaido'ya 98 milyon..
    7. “Toplantıyı eski Bakan Müftüoğlu düzenle
    8. Suriye Milli Ordusu'ndan TSK'ya destek!
    9. Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon'..
    10. İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız..
    11. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
    12. İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme..
    13. Dehşet kazanın görüntüleri ortaya..
    14. Irak Parlamentosundan il meclislerinin..
    15. Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile..
    16. Pentagon'dan son dakika açıklaması:..
    17. Yahudiler Halillurrahman Camii'ni..
    18. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    19. Mısır, Yunanistan ve Rumlardan..
    20. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2..
    21. BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı..
    22. ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli..
    23. Sıkıştıran araçtan kaçmak isteyen TIR..
    24. ABD'den Venezuelalı muhalif lider..
    25. Darüşşafaka, Nanterre'i evinde yıktı
    26. ABD'den flaş açıklama: Askerlerimizi..
    27. Metrobüs arızası seferleri aksattı
    28. Adıyaman'da terastaki tente çöktü: 3..
    29. 'İsrail Filistinli tutuklulara türlü..
    30. Dimitris Avramopoulos: Tüm taraflar..
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı