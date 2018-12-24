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Suriye sınırına sevkiyat tüm hızıyla sürüyor

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları kapsamında Çankırı'dan çok sayıda zırhlı araç, Suriye sınırına ulaştırılmak üzere trenlere yüklendi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 21:11
Suriye sınırına sevkiyat tüm hızıyla sürüyor

Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklenenerek Suriye sınırına hareket etti.

Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi.

Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da hazırlıkları yerinde inceledi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:11
  1. Çankırı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • lokman ustalokman usta45 dk önce
    AKKOR, koruma sistemi takildimi hepsine ?teknolojivarken, askerlerimize bisey olmasin.

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