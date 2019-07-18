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Suriye sınırına komando ve mühimmat takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yaptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:01
Suriye sınırına komando ve mühimmat takviyesi

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.

Komandolar ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:01
  1. Hatay
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