Suriye sınırına komando ve mühimmat takviyesi Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yaptı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı. Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi. Komandolar ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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