Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi

Suriye’de siyasi değişimin ardından ekonomi alanında da köklü bir düzenlemeye gidildi. Ahmed Şara, Esed rejiminden kalan para biriminin yürürlükten kaldırıldığını ve yeni para biriminin resmen tedavüle girdiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte paradan iki sıfır atıldı ve yeni banknotlar kamuoyuna tanıtıldı. Peki, Suriye’nin ara birimi nedir?

Suriye para birimi nedir?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve para birimini sadeleştirmek amacıyla Suriye Lirası’nda önemli bir değişikliğe gidildi. Bu kapsamda 100 eski Suriye Lirası, 1 yeni Suriye Lirası olarak kabul edilmeye başlandı. Devrim sürecinden bu yana yeni Suriye Lirası’nın değerinin yaklaşık yüzde 30 arttığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Yeni Suriye Lirası nasıl olacak?

Tedavüle giren yeni banknotlarda, Suriye’nin tarımsal kimliğini yansıtan temalar öne çıktı. Altı farklı kupür halinde hazırlanan yeni Suriye Lirası’nda ülkenin başlıca tarım ürünleri sembolik görsellerle yer aldı. Banknot tasarımlarında ayrıca Emevi Camii süslemelerinde kullanılan ve Emevi Devleti’ni simgeleyen sekiz köşeli yıldız figürü de dikkat çekti.

Yeni Suriye parası hangi değerlerden oluşuyor?

Yeni para sisteminde en küçükten en büyüğe doğru farklı kupürler bulunuyor. Şam gülü, karadut, turunçgil, pamuk, zeytin ve başak temalarıyla hazırlanan banknotlar, yeni Suriye Lirası’nın hem ekonomik hem de kültürel bir simge olarak konumlandırıldığını ortaya koyuyor.

Yeni Suriye Lirası ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Yapılan resmi duyuruyla birlikte yeni Suriye Lirası banknotları tedavüle girdi. Eski para biriminin kademeli olarak dolaşımdan çekilmesi ve yeni banknotların günlük hayatta kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ülkede para sistemi fiilen değişmiş oldu.