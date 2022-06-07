Suriye operasyonu ne zaman? Bakan Akar noktayı koydu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler" dedi. Akar, olası operasyonun zamanlamasına yönelik "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışlarına yönelik çalışmalara ilişkin, "Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya ve Ukrayna ile görüşüyoruz, Birleşmiş Milletler (BM) ile görüşüyoruz, sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Akar, bu konudaki sorumluluğun büyük oranda Türkiye'de olup olmayacağına, Türkiye'de görüşme takviminin oluşturulup oluşturulmayacağına ilişkin soru üzerine, "Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz. Geçen cumartesi günü bununla ilgili BM'den bir yetkili ile bakanlığımızdaki bir arkadaşımız görüştü. Taraflarda çözüm iradesi olduğu için süreç ilerliyor. Herkes karşılıklı olarak bir şeylerden emin olmak istiyor. Biz de o güvenin temin edilmesi için çalışıyoruz" dedi.

'Tek hedefimiz teröristler'

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyine olası operasyona yönelik soru üzerine de şunları söyledi:

"Biz ilkeli davranıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Diyoruz ki biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Buna 'terör koridoru', 'terör oluşumu' ne denirse denilsin. Nitekim 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bu amaca ulaşabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında, milletinin emrindedir. Milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor."

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olası operasyonun hedefinin Tel Rıfat ve Münbiç olacağına yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

Bakan Akar, operasyonun zamanlamasına yönelik soruya da "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır" cevabını verdi.