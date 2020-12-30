  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriye muhalefetinden Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili BM'ye mektup
Aktüel

Suriye muhalefetinden Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili BM'ye mektup

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:51:24 -
Suriye muhalefetinden Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili BM'ye mektup

ANAKRA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır Hariri, Lübnan'ın kuzeyindeki Minye bölgesinde yer alan mülteci kampının ateşe verilmesiyle ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) mektup gönderdi.

SMDK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hariri, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde bulunan mülteci kampının 26 Aralık'ta yakılmasına ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Philippe Grandi'ye mektup iletti.

Mektupta Minye'deki kampta zarar gören mültecilere dair BM yetkililerine bilgi veren Hariri, yangında onlarca Suriyeli mültecinin yaralandığını belirtti.

Hariri, Lübnan'da Esed rejimiyle yakın ilişkileri bulunan bazı yetkililerin Irkçı söylemleri yüzünden benzer olayların yaşandığını kaydetti.

Lübnan'da bazı güvenlik birimlerinin de Suriyeli mültecilere baskı uyguladığını savunan Hariri, "Bu durum sorunların çözümünde ilkel yöntemleri egemen kılıyor. Yargı ve kanun üstünlüğü zarar görürken, intikamcı yöntemler devreye giriyor." ifadesini kullandı.

Hariri, Lübnanlı yetkililere ve uluslararası topluma mültecilerin korunması konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısını yaptı.

SMDK Başkanı Hariri, yangından sonra mültecilere destek olan Minye halkına da teşekkür etti.

- Mülteci kampının yakılması

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da 26 Aralık'ta bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteciler arasında çıkan gerginlik silahlı kavgaya dönüşmüştü. Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla girdikleri tartışmanın ardından kente bağlı Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı bir çadır kampını, elektrikleri kestikten sonra ateşe vermişti.

Lübnan ordusu önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, kampın ateşe verilmesiyle sonuçlanan kavgaya karışan 6'sı Suriyeli olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti
Siyaset

İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en kötü 3 şeyi anlattı. İmamoğlu, hatalarının ol..
Rusya harekete geçti! Facebook, Twitter ve YouTube...
Teknoloji

Rusya harekete geçti! Facebook, Twitter ve YouTube...

Rusya'daki Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarının haksız yere kapatılmasının ardından harekete geçen hükümet, platformları ülkeden tamame..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi

Partisinin içindeki taciz ve tecavüzlere sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Maltepe'deki evinde vahşice katledilen öğret..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay