0553 313 94 23

Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı

Muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu, Türkiye’nin olası askeri harekatında güvenlik tedbiri oluşturmak amacıyla Münbiç hattını takviye etti.

08 Ekim 2019 Salı 17:29
Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı

Türkiye, Fırat nehrinin doğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da güvenlik tedbirleri alıyor.

Suriyeli muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçıyı gün içerisinde Münbiç cephe hattına sevk etti. 

SMO böylece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat nehrinin doğusundaki terör hedeflerine askeri harekat başlatması durumunda Münbiç’ten gerçekleşebilecek YPG/PKK saldırılarına karşı tedbir aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, “Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.” açıklamasını yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 17:29
  1. Suriye Milli Ordusu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. suriye
  4. operasyon
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan flaş Türkiye ve ABD açıklaması
    1. Rusya'dan flaş Türkiye ve ABD açıklaması
    2. Tezkere Meclis'te!
    3. Almanya'da savaş uçağı düştü
    4. Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe..
    5. İtalya'nın Öcalan skandalına..
    6. Reuters duyurdu! İşte TSK'nın vurduğu..
    7. Avrupa kıtasındaki ülkeler hangileridir?
    8. Askeri operasyon öncesi TSK'dan..
    9. Gece gündüz nöbet tuttular, 70 bini..
    10. Mustafa Cengiz açıkladı! 'Fatih Terim..
    11. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    12. Aydın Başar'dan 300 kitaplık tavsiye..
    13. Türkiye düşmanı Kati Piri gitti!..
    14. Jandarmadan kadın personel için özel..
    15. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den..
    16. İstanbul’da boşaltılan okulların..
    17. İsrail'den Türkiye'ye küstah operasyon..
    18. Dünya bu skandalı konuşuyor!..
    19. Karadağlı Bakanla görüşen Sedat..
    20. Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani'den..
    21. Samsun'daki silahla yaralamada sıcak..
    22. Migrenle baş etmenin pratik yolları!..
    23. Gezici Athena Gökhan’dan sonra Gezici..
    24. Kararı duyurdular! 18 bin kişi..
    25. Diyanetten fidan dikme etkinliği
    26. AK Partili ismin oğluna silahlı saldırı!
    27. ABD basını kritik görüşmedeki ilginç..
    28. Anayasa Mahkemesi yeni başkanvekili..
    29. Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu..
    30. Korkutan açıklama: Rusya ve NATO..
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!