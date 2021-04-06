Suriye Haseke'deki saldırı haberine ilişkin açıklama
Suriye'nin Haseke kırsalında TSK'ya ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Haseke'de patlama haberine yalanlama
Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.