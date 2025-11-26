  • İSTANBUL
Suriye 10 yıl sonra tekrar fosfat üretiyor!
Suriye 10 yıl sonra tekrar fosfat üretiyor!

Suriye 10 yıl sonra tekrar fosfat üretiyor!

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El Beşir, rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından El Şarkiyye fosfat tesisinin devreye alındığını ve yılda 1.2 milyon ton fosfat üretim kapasitesiyle 10 yıl sonra ilk kez üretime geçtiğini açıkladı.

El Beşir, söz konusu tesisin rehabilitasyonunun Suriye'nin küresel fosfat pazarındaki varlığını güçlendirme ve ulusal ekonomiyi destekleme yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, enerji ve maden zenginliği sektörünün canlandırılmasındaki önemine dikkat çekti.

 

Doğu Madenleri Fosfat Müdürlüğü Fabrikalar Bölümü Başkanı Fadi Harmuş, fabrikanın kapsamlı rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından üretime başladığını ve yılda 1,2 milyon ton yıkanmış ve kurutulmuş fosfat kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Tesisin bölgedeki ve Orta Doğu'daki en önemli fosfat üretim tesislerinden biri olduğunu ifade eden Harmuş, Suriye fosfatının yüksek kalitesiyle dünyaca tanındığını ve bu sayede dış pazarlara ihraç edilebildiğini kaydetti.

Kaynak: Mepa News

