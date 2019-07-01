Süresiz nafaka mağdurları işin peşini bırakmıyor

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu İlhan Ergincan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonrasına ertelenen sorununun, Yerel Yönetimler seçimi sonrasına bırakılıp bugüne kadar bekletilmiştir. Nafaka mağdurları ve çocuk haczi ile çocuğunu para ile görmek zorunda kalan babalar, sürekli ertelenen kanundan dolayı hükümete olan güvenleri azaldı” dedi.

Artık ertelenmesin!

Engincan, şöyle devam etti: “Hakkaniyetli süre getirilmesi konusunda haklı isteklerimizin yerine getirilmesi konusunda Adalet ve Aile Bakanlığından çalışmalar devam ediyor sözleri duymaktan bıktık. Çalışmalar nihayete ermiş, fakat iki bakanlık süre konusunda anlaşamamıştır. Kanun hazırlığı hususunda tek söz sahibi Adalet Bakanlığı’dır. Aile Bakanlığı sadece görüş belirtme yetkisine sahiptir. Aile Bakanlığı’nın Nafaka Kanunu hakkında evlilik süresince nafaka diye diretmesi milyonlarca ailenin dağılmasına ve mağduriyetler yaşanmasına sebep olmaktadır. Temmuz sonuna kadar TBMM’de Süresiz Nafaka Kanunu ve çocuk icrasının önlenmesine ilişkin düzenlemenin yasalaşması gerekmektedir. Yeni yasama dönemine bırakılacak Nafaka Kanunu ve çocuk icrası milyonlarca aileyi mağdur etmeye devam edecek, evliliklerin azalmasının, boşanmaların artmasının önüne geçilemeyecektir. Aile konusundaki hassasiyetimiz tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Aynı hassasiyeti devletimizden de beklemekteyiz.”

Aileler dağılmaya başladı

İlhan Ergincan, sözlerini şöyle tamamladı: “Mor çatı ve feminist derneklerinin isteklerini yapmak ve KADEM’in yanlış politikalarını uygulamaktan dolayı aileler dağılmaya başlamıştır. Bunun önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizleri dinlemesini talep ediyoruz. Zira bakanlıklar bu konuda mağduriyeti çözmeyip aksine süreci uzatarak hükümetimize zarar vermişlerdir.”