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Gündem Süresiz nafaka mağdurları eylem yapacak
Gündem

Süresiz nafaka mağdurları eylem yapacak

Sivil toplum kuruluşları süresiz nafaka mağduriyeti başta olmak üzere yaşanan mağduriyetlere ‘dur’ demek için bir araya geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:24:00 -
Süresiz nafaka mağdurları eylem yapacak

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Kadıköy Meydanında 18 Ekim Pazar günü saat 14.00’da buluşacak olan STK temsilcileri ve mağdurlar burada tek yürek olarak yaşanan mağduriyetleri haykıracaklar. Konuya ilişkin bilgi veren Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Yıllardır süre gelen süresiz nafaka mağduriyetine ‘dur’ demek için, çocuklarını hacizle gören babaların ve mal gibi haczedilen çocukların haklarını savunmak için, 6284 kadının sözlü iftira beyanı ile mesleğinden ihraç olan, uzaklaştırma ile evsiz barksız bırakılan askerimiz, polisimiz ve tüm mağdurlar için, her türlü ahlaksızlığın üstünü örten ve koruyan İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması için artık susmayacağız.”


Yeni Akit Gazetesi
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