Sürekli üşüyorsanız bu haber tam size göre!

Karda dışarı çıktığınızda üşüyorsanız, bu oldukça doğal ve çok mantıklı. Ancak sürekli üşüyor veya titriyorsanız ve hatta herkesin terlediği ortamlarda dahi üşüyorsanız, ne yapmanız gerektiğini biraz düşünmenin zamanı gelmiş demektir.

Sürekli üşümek yetersiz dolaşımdan daha ciddi sağlık sorunlarına kadar, vücudunuzda bir şeylerin yanlış gittiğini gösterebilir.

Ortalama normal vücut ısısı 36.5 °C'dir, ancak bu kişiden kişiye 0.5 dereceye kadar değişebilir. Gün ilerledikçe, sıcaklık doğal olarak değişir, tepe noktası 18.00 civarındadır ve ardından sabahın erken saatlerinde düşer.

Vücudumuzun farklı bölümleri farklı sıcaklıklara sahiptir. Yaklaşık 37°C ile rektum vücudun en sıcak yeridir, ardından kulaklar ve ağız gelir. Şaşırtıcı bir şekilde, vücudun en soğuk kısmı koltuk altıdır ve genellikle 35.9 °C'dir.

Sürekli üşümenin en yaygın nedenleri

Hava sıcaklığı sadece bir günde yaklaşık 10 derece düştüğü için üşüyorsanız, bu tamamen normaldir, ancak etrafınızdaki herkes rahatken titriyorsanız bu sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilir.

Kısmen psikoloji ve soğuk hissetmeye katkıda bulunabilecek koşullara karşı daha fazla hassasiyet nedeniyle kadınların daha soğuk hissetmesi yaygındır.

İşte sorununuzun nedeni olabilecek 8 şey ve nasıl çözebileceğiniz:

Hipotiroidizm

Hipotiroidizmin belirtilerinden biri sürekli bir soğukluk hissidir, bu da tiroid bezinin yeterli tiroid hormonu üretmediği anlamına gelir. Yakın zamanda hamile kalmış veya 60 yaşın üzerindeki kişiler genellikle bu durumu yaşar. Hipotiroidizmin belirtilerinden bazıları saç dökülmesi, kuru cilt ve saç, daha ağır ve daha fazla adet dönemi ve açıklanamayan kilo alımıdır.

Üşümenizin nedeninin hipotiroidizm olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekir.

Demir Eksikliğinden Kaynaklanan Anemi

Vücuttaki demir eksikliği, kronik üşüme hissinin ana nedenlerinden biridir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin ısı üretebilmesi için oksijen taşımasına yardımcı olur. Demir önemlidir çünkü hipotiroidizme yol açabilen tiroid fonksiyonunu yavaşlatabilir.

Demir eksikliğiniz varsa ortaya çıkabilecek diğer belirtilerden bazıları yüz solgunluğu, konsantrasyon zorluğu ve nefes darlığıdır.

Bir kan testi ile doğru tanıyı alabilirsiniz ve aneminin ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak, takviyeler alabilir veya sadece kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler veya yumurta gibi demir içeren yiyecekleri tüketebilirsiniz.

Zayıf Dolaşım

Hem elleriniz hem de ayaklarınız sürekli üşüyorsa ancak vücudunuzun geri kalanı normalse, bu muhtemelen kanın ekstremitelerinize ulaşmasını engelleyen bir dolaşım problemidir. Dolaşım sorunlarının yaygın nedenlerinden biri, kan damarlarının daralması nedeniyle genellikle parmaklarda tekrarlayan dolaşım bozukluklarına neden olan Raynaud sendromudur. Primer Raynaud sendromu özellikle 20 ila 40 yaş arasındaki kadınları etkiler. Genel olarak, kadınlar erkeklerden yaklaşık 5 kat daha sık etkilenir.

Bu durumdaki çoğu insan nadiren tedaviye ihtiyaç duyarken, bazen mutlaka tedavi gerekir. Bu nedenle, dolaşım sorununun nedenini belirleyecek ve daha ciddi bir durum olmadığını kontrol edecek bir doktora gitmek en iyisidir.

Düşük Vücut Ağırlığı

Çok zayıfsanız, sürekli üşümenizin ve vücudunuzu sıcak tutamamanızın sebeplerinden biri bu olabilir. Düşük vücut kitle indeksi (VKİ), sizi soğuk havalardan korumak için yeterli vücut yağına sahip olmadığınız anlamına gelebilir.

Ek olarak, kilo verme sürecindeyseniz çok daha az yiyecek tüketirsiniz ve kalori açığınız metabolizmanın yeterli vücut ısısı üretememesine neden olabilir.

VKİ'nizin neden neden düşük olduğunu belirlemek için bir uzmanla konuşmanız akıllıca olacaktır ve uzman aynı zamanda sağlıklı bir kiloya nasıl mümkün olduğunca kolay ulaşılacağını önerebilir.

Dehidrasyon

Isınamıyorsanız bu, su içmeniz gerektiğinin de bir işareti olabilir. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşur ve aynı zamanda vücut sıcaklığının korunmasına da yardımcı olur. Yeterince sıvı içerseniz, su vücudunuzdaki ısıyı tutar ve yavaşça serbest bırakır, böylece her zaman gerektiği kadar ısınırsınız.

Vücutta az sıvı varsa, aşırı sıcaklıklara daha duyarlı hale gelir. Dehidrasyon belirtileri arasında bilinç bulanıklığı, kas spazmları ve koyu renkli idrar bulunur. Günde 8 bardak su yardımcı olacaktır, ancak güneş altında vakit geçiriyorsanız, bundan daha fazlasını tüketin.

Uyku Eksikliği

Uyku eksikliği sinir sisteminizi bozabilir ve beyindeki vücut ısısını etkileyen düzenleyici mekanizmalarınızı tersine çevirebilir. Bunun neden olduğu henüz tam olarak belli değildir, ancak araştırmalar uyku eksikliğinin beynin vücut ısısını düzenlemekten sorumlu kısmı olan hipotalamustaki aktiviteyi azalttığını gösteriyor.

Şeker Hastalığı

Kontrolsüz diyabet, kollarınızda ve bacaklarınızda duyum sağlayan sinirlere sürekli bir saldırı olan periferik nefropati adı verilen bir duruma neden olabilir. Bu geliştiğinde kol ve bacaklarınızda uyuşma ve bazen ağrı hissedebilirsiniz ve bu sinirler de beyninize sıcaklığı hissetmekle ilgili bir mesaj göndermekten sorumlu olduğundan, kollarınız ve bacaklarınız da üşüyebilir.

Diyabetik nefropati yavaş yavaş gelişir, bu nedenle varlığından tamamen habersiz olabilirsiniz. Ancak şeker hastalığınız varsa veya hastalık belirtileriniz varsa (ilk üçü genellikle sık idrara çıkma, yorgunluk hissi ve susuzluk artışıdır), bir doktora görünün.

Vitamin Eksikliği

Üşüme hissi, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan ve üşüme hissini azaltmada önemli bir rol oynayan B12 vitamini eksikliğinden de kaynaklanabilir. Vücudumuz, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretmek için B12 vitaminine ihtiyaç duyar. Ve bu vitaminden yoksun olduğunuzda anemi, alyuvar sayısında azalma ve nihayetinde üşüme hissi yaşayabilirsiniz.