Sürekli kuru öksürenler dikkat
Sağlık

Sürekli kuru öksürenler dikkat

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sürekli kuru öksürenler dikkat

Kayseri'de aktarlık yapan Rahmetullah Sadıkoğlu; bu sene hastalıkların ağır geçtiğini belirterek, hazırlanan bitkisel karışımların geçmeyen öksürüğe iyi geldiğini söyledi

Bitkisel ürünlerin hem geçmeyen öksürüğe hem de grip gibi hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Aktar Rahmetullah Sadıkoğlu; "Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerimizin çoğu geçmeyen kuru öksürük, nezle ve grip gibi şikayetler oluyor. Bu sene de bu hastalıklar çok ağır atlatılıyor. Bunun için de hibiskus, yaş zencefil ve ekinezya kullanırlarsa çok iyi olur. Bunlar C vitamini takviyesi olarak geçer. C vitaminini çoğu zaman portakaldan alabilirsiniz ama hibiskustan, ekinezyadan alınan C vitamini daha yüksek olur. Tamamen bitkisel ve çay şeklinde demlenip tüketilirse çok iyi gelir ve hiçbir şey kalmaz. Ayrıca özel kendi yaptığımız macunlar var. Andız pekmezli, zencefilli, ballı macunlar bunlar. Bunlar geçmeyen kuru öksürüğü anında alır. Bunların da balgam sökücülüğü ve akciğerdeki iltihaplanmalara bire birdir" dedi.

 

Sadıkoğlu, bağışıklık sistemi için de çayların bulunduğunu söyleyerek, "Bağışıklık sistemi için de kendi yaptığımız çaylardan var. Yine hibiskus, ekinezya, tarçın gibi bitkisel ürünlerden fayda alınabilir. Doğada geçmeyen girip için de çözümler var" ifadelerini kullandı.

