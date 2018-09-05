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Sürekli kaşınıyor ama sebebini bilmiyorsanız...

Kaşıntıların sebeplerini sizler için araştırdık, işte detaylar...

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:33
Sürekli kaşınıyor ama sebebini bilmiyorsanız...

Her insanın zaman zaman yaşadığı problemlerden biridir kaşıntılar... Fakat kadınlarda bu daha da problemli bir durumdur. Ve belki de en ciddi şekilde incelenmesi gereken kadın sağlığı problemlerindendir. Kaşıntıyı doğuran sebepler çok çeşitlidir.

Bunların başında giysilerdeki sentetik hammaddeler, kimyasal boyamalar ve yine bunların yıkanmasında kullanılan deterjanlar gelmektedir. Bir sürü katkılı sabunlar, çamaşır tozları ve bazı boyalar, şampuanlar kaşıntıların en temel sebeplerindendir.

Fakat kadının ruh hali, gerilimi, üzüntüsü de kaşıntıyı tetikler. Gebelik halinde bazı kaşıntıların olması doğaldır. Adet günlerindeki kaşıntılar da bunlardandır.

Yiyecekler de kaşıntı yapabilir. Midye, yumurta, süt, çilek, soğan gibi bazı besinler kaşıntı yapar.

Bu arada bazı ilaçlar da kaşıntıya sebep olur.

Şeker, karaciğer, böbrek hastalıkları, kurdeşen, egzama, su çiçeği, kızamık, kızıl, kızamıkçık veya deri iltihabı veya lösemi kaşıntı yapacaktır.

Edeb yeri kaşıntılarına mantarlar sebep olur.

Kıl kurdu, ishal veya kabızlık da kaşıntıya yol açar. Bunların arasında bayanlarda en sık görülen kaşıntı şikayeti ise, edeb bölgesi kaşıntılarıdır. Sebebi mantar enfeksiyonlarıdır. Kadınların % 75’i hayatları boyunca en az bir defa mantar enfeksiyonu geçirir. Mantarlar kontrolsüz olarak çoğaldıklarında enfeksiyon ve yakınmalara yol açar. En sık görülen yakınma şiddetli kaşıntı ve yanmadır.

Beyaz peynirimsi bir akıntıya sebep olan bu enfeksiyonun teşhisi akıntı örneğinde mantarların görülmesi ile konur. Bu enfeksiyonlar, tablet veya mantarlara etkili olan ilaçlar ile tedavi edilebilir.

Pamuklu ve nem emici iç çamaşırları giymek, taharet temizliğini önden arkaya doğru yapmak, dar, çamaşır ve pantolonlar giymemek, kokulu tuvalet kağıtları, kimyasal maddeler içeren banyo ürünleri kullanmamak gerekir.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:33
  1. Kaşıntı hastalığı
  2. kaşıntının sebepleri

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