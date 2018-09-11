Süreç başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verecek

AK Parti, sahada yerel seçim çalışmalarına başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sahaya yurtdışı programlarının ardından hız verecek. Erdoğan 7 gün sürecek ABD ve Almanya seyahatinin ardından Meclis’in açılmasıyla birlikte kampanya turlarına başlayacak. Mesaisinin büyük bölümünü yurtiçi seçim çalışmalarına ayıracak olan Erdoğan’ın başta 30 büyükşehir olmak üzere kritik önemdeki kentlerin tamamını gezmesi planlanıyor. Erdoğan, erken başlatacağı kampanya turuyla AK Parti’nin belediye başkan adaylıkları için de nabız yoklayacak. Erdoğan, il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek AK Parti’nin mart ayındaki seçimlerdeki adaylarını netleştirecek.

HALKIN İTTİFAKA BAKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları belirlerken sahadan gelen raporları, mevcut başkanların icraatlarını ve memnuniyet düzeyini de göz önüne alacak. Türkiye genelindeki 1397 belediye için aday belirleme kriterleri arasında 24 Haziran seçim sonuçları da etkili olacak. Erdoğan, bu çerçevede teşkilattan gelen bilgiler doğrultusunda yerel seçim stratejisini ve halkın MHP ile olası ittifaka bakışını belirlemiş olacak. Bu kapsamda hem Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme hem de sahadan gelen raporlar ve anketler çerçevesinde kritik şehirlerde MHP ile ittifakın çerçevesinin somutlaşacağı belirtiliyor.

KAYNAK: HÜRRİYET