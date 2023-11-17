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Ekonomi Sur Yapı ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka - Yılın Tüketici Markası’ Seçildi
Ekonomi

Sur Yapı ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka - Yılın Tüketici Markası’ Seçildi

Yeniakit Publisher
2023-11-17 16:55:00 -
Sur Yapı ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka - Yılın Tüketici Markası’ Seçildi

Sur Yapı, yılın tüketici markalarının belirlendiği ALFA Awards’un gayrimenkul kategorisinde birinci oldu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, gayrimenkul sektöründe yapı kalitesinden standardizasyona, ehliyetli ve tecrübeli insan kaynağı oluşturmadan müşteri deneyimi ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya kadar pek çok alanda öncü olmayı görev edindiklerini belirterek “Üstlendiğimiz bu misyonun, bugün bu ödülle karşılık bulduğunu görmek, bizler için motivasyon kaynağı” dedi.

Özel sektörün en geniş portföyüne sahip gayrimenkul firması Sur Yapı, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen ALFA Awards’te gayrimenkul kategorisinde “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka – Yılın Tüketicisi Markası” seçilerek ödüllerine bir yenisini ekledi. ALFA Awards’un 16 Kasım’da Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen töreninde Sur Yapı’nın ödülünü Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Elmas, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ece Ceren Kanyılmaz, Müşteri İlişkileri Yöneticisi Esra Kılıç Ertürk ve Kurumsal İletişim Yetkilisi Ayşe Aksakalli aldı.

60 kategoride yüzlerce marka yarıştı

2014 yılından bu yana Türkiye’nin “Customer Brand”lerini belirleyen ALFA Awards’ta bu yıl müşterileriyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kuran markalar, 60’ın üstünde kategoride yarıştı. Birincilerin belirlenmesi için Akademetre tarafından halk oylaması yoluyla yürütülen araştırma kapsamında markalarla ilgili olarak “Müşterilerin arzu boyutu” ile “Markayı deneyimleme istekleri”, “İletişim boyutu” ile “Markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği” ve “İlişki boyutu” ile “Markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi müşteride ilk izlenimi oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi.

Sektörünün öncü markası

Sur Yapı’nın hayata geçirdiği her projeyi planlarken ve inşa ederken müşterilerinin beğeni ve tercihlerine her zaman öncelik verdiğini ifade eden Z. Altan Elmas, “Sadece satış sürecinde değil, bizden ev, ofis ve iş yeri alan herkesin bu mekanları uzun yıllar güvenli ve sağlıklı bir biçimde kullanabilmesi için çaba gösterdik” dedi. Sur Yapı’nın, köklü bir geçmişi, değerleri ve kültürü olan bir şirket olduğunu ifade eden Elmas, “Bu kültürün temelinde ürettiğimiz her eserle topluma kalıcı değerler kazandırma hedefimiz var. Sektörümüzde yapı kalitesi, standardizasyon, ehliyetli ve tecrübeli insan kaynağı oluşturma, müşteri deneyimi ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma gibi pek çok alanda öncü olmayı görev edindik. Üstlendiğimiz bu misyonun, bugün başarılı olduğunu ve ödülle karşılık bulduğunu görmek, bizler için motivasyon kaynağı” diye konuştu.
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