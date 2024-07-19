Şüpheli çantalar ekipleri alarma geçirdi!
Iğdır’da eski belediye binası önünde bulunan şüpheli iki çanta ekipleri alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantalardan kıyafet çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan eski belediye binasının önünde bir şahsın iki çantayı bırakarak iki eline telefon alarak bağırması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Ekipler sevk edildi önlem alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce şahsı gözaltına aldı daha sonra caddeyi trafiğe kapattı. Yabancı uyruklu ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis merkezine götürüldü. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra bomba imha ekibi şüpheli iki çantayı kontrollü şekilde patlattı.
Çantadan kıyafetler çıktı
Çantanın içinde kıyafetlerin olduğu öğrenildi. Meraklı gözler ile olayı seyreden vatandaşlar ise patlatma anlarını cep telefonları ile kaydettiler.