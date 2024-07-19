  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sandığa gidince unutulur! CHP’nin kalesinde perişan eden görüntüler

Fenerbahçe 4 yıllık anlaşma sağladı! Yıllık ücreti belli oldu: Takım sessizliğini bozdu…

Üçüncü Dünya Savaşında hedef Türkiye’dir! İstanbul’un üzerinde demir kubbe var mı?

Dünyanın gözü Türkiye'deki bu tarlada! Güneş doğana kadar nöbet tutuluyor, resmen hazine var

Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tedirgin eden Teknik direktör hamlesi! Şoklara uğramayalım inşallah…

İzahı yok! 4 kişi feci şekilde ölmüştü: Aynı alt geçitte 7. kez TIR devrildi!

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Ramazan Kurtoğlu'ndan tedirgin eden altın tavsiyesi: Şoklara hazırlıklı olun

Sahtekar olmak istemiyorsanız dikkat! Bunu yapan kiracı veya ev sahibi yanar
Yaşam Şüpheli çantalar ekipleri alarma geçirdi!
Yaşam

Şüpheli çantalar ekipleri alarma geçirdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 21:32:00 -
Şüpheli çantalar ekipleri alarma geçirdi!

Iğdır’da eski belediye binası önünde bulunan şüpheli iki çanta ekipleri alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantalardan kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan eski belediye binasının önünde bir şahsın iki çantayı bırakarak iki eline telefon alarak bağırması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Ekipler sevk edildi önlem alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce şahsı gözaltına aldı daha sonra caddeyi trafiğe kapattı. Yabancı uyruklu ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, polis merkezine götürüldü. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra bomba imha ekibi şüpheli iki çantayı kontrollü şekilde patlattı.

Çantadan kıyafetler çıktı

Çantanın içinde kıyafetlerin olduğu öğrenildi. Meraklı gözler ile olayı seyreden vatandaşlar ise patlatma anlarını cep telefonları ile kaydettiler.

Fünye ile patlatıldı! Trabzon açıklarında sıcak dakikalar
Fünye ile patlatıldı! Trabzon açıklarında sıcak dakikalar

Gündem

Fünye ile patlatıldı! Trabzon açıklarında sıcak dakikalar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ağrı'da bir parkta unutulan valiz fünye yardımı ile patlatıldı
Ağrı'da bir parkta unutulan valiz fünye yardımı ile patlatıldı

Yerel

Ağrı'da bir parkta unutulan valiz fünye yardımı ile patlatıldı

Yol kenarına bırakılan şüpheli çanta ekipler tarafından fünye ile patlatıldı
Yol kenarına bırakılan şüpheli çanta ekipler tarafından fünye ile patlatıldı

Yerel

Yol kenarına bırakılan şüpheli çanta ekipler tarafından fünye ile patlatıldı

Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı
Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı

Yerel

Bodrum'da su hattı bomba gibi patladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23