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Süper Lig'in "yedek" karnesi

Süper Lig'de ilk devrede atılan 391 golün 38'i, oyuna sonradan dahil olan oyunculardan geldi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
Süper Lig'in "yedek" karnesi

Toplam 426 futbolcunun süre aldığı Süper Lig'de 4 oyuncu iki takımda birden forma giydi. Bu isimler Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor/Galatasaray), Harun Tekin (Bursaspor/Fenerbahçe), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor/MKE Ankaragücü), Ömer Bayram (Akhisarspor/Galatasaray) oldu.

Ligde 118 futbolcu, müsabaka kadrolarına girmelerine rağmen forma şansı bulamadı. Toplam 16 oyuncu ligin ilk bölümündeki tüm maçlara yedek başlarken, bunlardan 5'i oyuna giremedi. Kasımpaşa'dan Eray Birniçan, Atiker Konyaspor'dan Ertuğrul Taşkıran, Antalyaspor'dan Ferhat Kaplan, Aytemiz Alanyaspor'dan Kaan Kanak ve Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan, yedek soyundukları 17 karşılaşmada da süre alamadı.

 

- Forma şansı bulanlar

 

Süper Lig'in ilk devresinde takımlarının tüm müsabakalarında yedek soyunan 11 futbolcu, bazı maçlarda forma şansı buldu.

Galatasaray'dan İsmail Çipe, Çaykur Rizespor'dan Samir Ujkani ile Antalyaspor'dan Osman Çelik birer maçta, Kasımpaşa'dan Mustafa Ethem Erboğa ile Göztepe'den Yalçın Kayan ikişer müsabakada, Aytemiz Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu ile Evkur Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç beşer karşılaşmada, Kasımpaşa'dan Hakan Demir ile Trabzonspor'dan Hasan Batuhan Artarslan yedişer maçta, MKE Ankaragücü'nden Olanrewaju Kehinde 8 müsabakada, Demir Grup Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ise 9 mücadelede oyuna sonradan dahil oldu.

 

- Golcüler

 

Süper Lig'in ilk bölümünde atılan 391 golün 38'i yedek futbolculardan geldi.

Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor dışındaki takımlarda sonradan oyuna dahil olan futbolcular, skora katkı sağladı.

Bursasporlu yedek oyuncular 5 gol üretirken, yeşil-beyazlı ekibi dörder golle Akhisarspor, Beşiktaş ve Trabzonspor, üçer golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir, ikişer golle Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, birer golle de Antalyaspor, Göztepe, Kayserispor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü takip etti.

 

- Gol atan yedekler

 

Ligde sonradan oyuna girip, gol atan futbolcular şunlar:

Akhisarspor: Adrien Regattin, Elvis Manu, Jeremy Bokila, Yevgen Seleznov.

Antalyaspor: Mevlüt Erdinç.

Atiker Konyaspor: Adis Jahovic, Moryke Fofana.

Aytemiz Alanyaspor: Junior Fernandes (2).

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Lennart Thy.

Beşiktaş: Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup Ryan Babel.

Bursaspor: Diafro Sakho, Ramazan Keskin, Souza Lima, Umut Nayir (2).

Evkur Yeni Malatyaspor: Eren Tozlu, Ömer Şişmanoğlu.

Fenerbahçe: Eljif Elmas, Michael Frey.

Galatasaray: Eren Derdiyok, Ryan Donk.

Göztepe: Alpaslan Öztürk.

Kasımpaşa: Tarkan Serbest.

Kayserispor: Asamoah Gyan.

Medipol Başakşehir: Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Stefano Napoleoni.

MKE Ankaragücü: Kenan Özer

Trabzonspor: Caleb Ansah Ekuban (3), Vahid Amiri.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
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  8. Bursa
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  11. Futbol
  12. oyuncu değişikliği
  13. SÜPERLİG
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