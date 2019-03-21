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Süper Lig’in, en değerlileri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarının kadrosunda yer alan yerli oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isimler Trabzonspor’un altyapısından yetiştirdiği Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:05
Süper Lig’in, en değerlileri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarının kadrosunda yer alan yerli oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isimler Trabzonspor’un altyapısından yetiştirdiği Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu.


Spor Toto Süper Lig’de, transfermarkt verilerine göre en pahalı oyuncular Trabzonspor’un altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür oldu. İki futbolcu piyasa değeri sıralamasında en değerli yerli oyuncular arasında zirvede yer aldı. Bordo-mavili takımın da en değerli oyuncuları olan iki isim, Spor Toto Süper Lig’de top koşturan birçok yerli yıldızı geride bıraktı.



Yusuf ve Abdulkadir Ömür’ün müthiş yükselişi


Spor Toto Süper Lig’de yer alan 18 takımın yerli ve yabancı oyuncularının piyasa değeri 628 milyon Euro değerini bulurken, takımların en değerli yerli oyuncuları sıralamasında en değerli iki isme bakıldığında 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı 11 milyon Euro ve 19 yaşındaki Abdulkadir Ömür ise 10 milyon Euro değeriyle Spor Toto Süper Lig’in en değerli iki yerli ismi oldu. Bu oyuncuları ise Beşiktaş’tan 6 milyon 500 bin Euro değeri ile Oğuzhan Özyakup, 2 milyon Euro ile Burak Yılmaz, Galatasaray’dan 5 milyon 500 bin Euro değeri ile Emre Akbaba ve 2 milyon Euro ile Sinan Gümüş, Fenerbahçe’den 5 milyon Euro değeri ile Tolgay Aslan ve 3 milyon 500 bin Euro Serdar Aziz, Medipol Başakşehir’den 5 milyon Euro ile İrfan Can Kahveci ve 2 milyon 250 bin Euro ile Mert Günok takip etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:05
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