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Süper Lig'i sallayan Kasımpaşa transferi resmen açıkladı

Süper Lig'de gösterdiği perfomansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Kasımpaşa, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'te forma giyen 24 yaşındaki Bosna Hersek'li oyuncu Haris Hajradinovic'le sözleşme imzaladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:37
Süper Lig'i sallayan Kasımpaşa transferi resmen açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-Beyazlılar, Hırvatistan'ın NK Osijek takımında forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i renklerine bağladı. Paşa, 24 yaşındaki futbolcuyla 1 opsiyonlu 3.5+1 yıl opsiyon olmak üzere anlaşmaya vardı. 

Lacivert - Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Haris Hajradinovic Kasımpaşamızda... Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek'li oyuncusu Haris Hajradinovic, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Bu sezon Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nde 17 maça çıkıp 7 gol atan Hajradinovic, "10 numara" pozisyonunda forma giyiyor.



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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:37
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