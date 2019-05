Süper Lig'e yükselen son takım Gazişehir Gaziantep

İSTANBUL (AA) - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor ile Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 45. dakikada Gökhan Alsan'ın attığı golle Gazişehir Gaziantep 1-0 önde tamamladı. Hatayspor, 82. dakikada Mirkan Aydın'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve normal süre berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı müsabakada Gazişehir Gaziantep, penaltı atışları sonucunda Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.





- Tarihinde ilk kez





Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla profesyonel liglerde boy gösteren Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 sezonu ile geçen sezon finale yükselmişti.

Kırmızı-siyahlı takım, 2010-2011'de Orduspor'a, geçen sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek Süper Lig vizesi alamamıştı.

Gazişehir Gaziantep, Gaziantepspor'un ardından kenti Süper Lig'de temsil eden ikinci takım olacak.





- Maç sonrası büyük sevinç





Karşılaşmada Ahmet Kesim'in kullandığı ve gole çevirdiği son penaltı vuruşunun ardından Gazişehir Gaziantep takımı büyük sevinç yaşadı.

Futbolcular ve teknik heyet sahada birbirlerine sarılarak Süper Lig'e yükselmelerini kutladı. Futbolcular, sevinç gösterileri sırasında Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nu havaya attı. Kırmızı-siyahlı takımın futbolcuları, daha sonra tribünlere giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Hataysporlu futbolcular ise maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.





- Kupalarını aldılar





Gazişehir Gaziantepli futbolcular, maçın ardından düzenlenen törende play-off şampiyonluk kupası ve madalyalarını aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez, futbolcular ile teknik heyete madalyalarını takdim etti.

Ardından Hüsnü Güreli, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Günay Güvenç'e verdi.

Gazişehir Gaziantepli futbolcular, kupayı kaldırmalarının ardından sevinçlerini Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.





- Mehmet Altıparmak'ın 4. şampiyonluğu





Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, teknik adamlık kariyerindeki 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, 2013-2014 sezonunda Alanyaspor'u, 2006-2007'de ise Kartalspor'u Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.

Altıparmak, dördüncü şampiyonluğunu ise Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkartarak elde etti.