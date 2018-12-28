Süper Lig'de yılın bombası! 'Hazır mısın Türkiye?'

Devre arasında kadrosuna santrfor transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen Falcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Monaco forması giyen oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fatih İlek, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Instagram'dan Falcao'nun Türkiye'ye geleceğini duyuran İlek, "Hazır mısın Türkiye? Ocak'ta ısınacağız" ifadelerine yer verdi.

Fatih İlek'in paylaşımında Galatasaray bestesine de yer verdiği görüldü.

İşte sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecana neden olan o paylaşım;